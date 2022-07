Rosyjski "Rekin" totalnie zniszczony. "Jest potwierdzenie"

Mariupol nad Morzem Azowskim jest okupowany przez wojska rosyjskie. Kuter Akuła (w języku rosyjskim "rekin", w klasyfikacji NATO: Ondatra) to typ jednostek budowanych w ZSRR i współczesnej Rosji do 2009 roku. Kutry te mogą transportować siły desantu w liczbie do 20 żołnierzy.