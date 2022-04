Rosyjski ambasador w Polsce i kremlowski propagandysta chórem cytują Stalina

Według niego wszelkie doniesienia o zbrodniach armii rosyjskiej na ludności cywilnej w Ukrainie to "dezinformacja" i "same fejki". Pytany o dzieci, które zginęły od początku inwazji Andriejew odpowiedział zaś pytaniem o to "ile dzieci zabito w Donbasie przez osiem lat". Nie umiał jednak sprecyzować, ile konkretnie dzieci rzekomo zginęło z rąk Ukraińców.