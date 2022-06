Rosyjska propaganda nieskuteczna? Wyciekł poufny dokument

Rosyjski dokument przyznaje też, "telewizyjna propaganda Kremla w Ukrainie nie daje efektów". Instrukcja zaleca, by "rosyjskie programy były pokazywane na oblężonych obszarach przez całą dobę". "To dlatego Moskwa zdecydowała się na wysłanie do Mariupola trzech wozów transmisyjnych" – podkreśla "Bild".