Rośnie niezadowolenie Rosjan. Wojna przyniosła "śmierć i smutek"

Z nowych badań Centrum Lewady wynika, że aż 47 proc. Rosjan uważa, że inwazja na Ukrainę przynosi więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. To znaczny wzrost w porównaniu z danymi z maja 2023 roku, kiedy to takiej odpowiedzi udzieliło 41 proc. respondentów. W tym samym czasie spadła liczba osób przekonanych o pozytywach wojny – z 38 proc. w maju ubiegłego roku do 28 proc. obecnie.