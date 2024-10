Putin jednym ruchem rozwścieczył swoich żołnierzy

Krucjata Roskomnadzoru

Roskomnadzor, który od lat prowadzi krucjatę mającą na celu zablokowanie zachodnich platform internetowych i stworzenie "suwerennego internetu ", napisał oświadczeniu, że dostęp do Discorda został ograniczony, "aby zapobiec używaniu komunikatora do celów terrorystycznych i ekstremistycznych, rekrutowaniu obywateli do popełniania ich, sprzedaży narkotyków i w związku z publikowaniem nielegalnych informacji".