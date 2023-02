"Zrobili Amerykanów w balona". Teraz wszystko może się zdarzyć

"Chińczycy skutecznie zrobili Amerykanów w balona"

Prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, mówi w rozmowie z Wirtualną Polską, że to, co się dzieje na linii USA-Chiny, to gra. - Chińczycy - mówiąc złośliwie - skutecznie zrobili Amerykanów w owego balona. Było to zagranie na pograniczu wrogiego. To był test. Myślę, że Chińczycy korzystają z sytuacji, która jest w Europie (wojna w Ukrainie - red.), problemów, jakie ma Biden i próbują - jak zwykle - wyrąbać sobie inną pozycję. Balon był sprawdzeniem, na ile mogą sobie pozwolić - ocenia.