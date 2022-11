Joe Biden i Xi spotkali się podczas szczytu G20 na Bali

Do spotkania prezydenta USA Joe Bidena i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga doszło w poniedziałek przy okazji szczytu G20 na Bali. - Zobowiązuję się do utrzymywania otwartych linii komunikacji między naszymi rządami we wszystkich dziedzinach. Nasze dwa kraje mają tak wiele wspólnych problemów. Musimy sobie z nimi poradzić - powiedział Biden w przemówieniu otwierającym.