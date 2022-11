Holandia się nie patyczkuje. Bezlitosny cios w Chiny

O istnieniu podejrzanych chińskich biur w Rotterdamie i Amsterdamie poinformowały w zeszłym tygodniu holenderskie media, między innymi śledcza platforma "Follow the Money". Powołała się ona na relację zbiegłego chińskiego dysydenta Wang Jingyu, który ujawnił, że jest ścigany przez chińską policję w Holandii. Poproszono go telefonicznie, by stawił się w jednym z rzekomych centrów serwisowych. Tam wręczono mu nakaz natychmiastowego powrotu do Chin.