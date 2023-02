W orędziu Bidena czegoś zabrakło. Na to właśnie czeka Putin [OPINIA]

A przecież Biden mógł ogłosić swój sukces. W końcu Ukraina miała paść w dwa tygodnie, a skutecznie broni się już rok – i nikt nie ma wątpliwości, że stało się to możliwe dzięki ogromnej pomocy USA. Dlaczego amerykański prezydent się tym nie pochwalił? Dlaczego tak bardzo lakonicznie, szczątkowo mówił o tym konflikcie? Odpowiedź wydaje się jedna: bo Amerykanów przestaje to interesować. Polityka to bardzo konkurencyjna dziedzina życia, a Biały Dom nie może sobie pozwolić na to, żeby nie nadążać. Doradcy Bidena na pewno wcześniej zamawiali badania, sprawdzali, czym Amerykanie żyją – i wyszło z nich, że wojna jest jednym z mniej istotnych wątków. A vox populi, vox Dei – skoro lud nie chce o wojnie słuchać, to o niej było tylko tyle, co absolutnie konieczne. Ani słowa więcej.