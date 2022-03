Rośnie lęk Polaków. Wojna w Ukrainie uderzyła w naszą psychikę

By efektywnie pomagać innym, należy przede wszystkim zadbać o siebie, by być osobą silną i stabilną emocjonalnie. W takim stanie zdecydowanie łatwiej jest być oparciem dla potrzebujących przyjezdnych i dla najbliższych, którzy mogą mieć problem z radzeniem sobie z trudną sytuacją. Wiele osób skarży się na brak motywacji do realizacji celów, które mieli do tej pory. - Chodzi np. o rozwój osobisty, kupno mieszkania czy samochodu. "Na co mi to wszystko, skoro zaraz będzie wojna, Putin nam to zabierze". Negatywne myśli sprowadzają nas do biernej postawy. Tymczasem my musimy się realizować. Nie można skreślać wszystkiego z powodu złych emocji czy lęków. Straconego czasu nikt nam nie zwróci - wyjaśnia Karolina Klein.