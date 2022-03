Orbán pokazuje Węgrom inny świat. Zdumiewająca telewizja

Zwolennicy opozycji protestowali w minioną niedzielę przed siedzibą państwowych mediów w Budapeszcie przeciwko zalewowi rosyjskiej propagandy w państwowej telewizji. W pierwszych dniach wojny państwowy kanał M1 wielokrotnie gościł Georga Spöttle’a, eksperta z zakresu spiskowych teorii na temat UFO. Zapraszano go, by analizował sprawy dotyczące wojny. Przekonywał on, że siły rosyjskie przejęły Czarnobyl, aby "nie został zaatakowany", a ukraińska broń może być sprzedawana "terrorystom" we Francji. Wezwanie Zełenskiego, by Ukraińcy zgłaszali się na ochotnika do walki, porównał do desperackich kroków Hitlera w ostatnich miesiącach II wojny światowej.