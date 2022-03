Rosjanie zmienili taktykę. "Uciekają się do jawnego terroru"

Zdaniem Ołeksija Daniłowa w najbliższych dniach można spodziewać się dodatkowej mobilizacji w Rosji. "Znacznie skomplikuje to wewnętrzną sytuację polityczną. Rosyjskie społeczeństwo zombie (…) nie jest gotowe umierać za fantazje Putina. W przeciwieństwie do Ukraińców, którzy są gotowi zabijać za swoją wolność i ziemię. Sytuację w Rosji pogarsza przybywanie do jej regionów transportów z zabitymi – skala strat wśród rosyjskich żołnierzy wywołuje szok i panikę. Nasilają się tendencje do odmowy i unikania uczestnictwa w działaniach wojennych na Ukrainie wśród wojskowych tego terrorystycznego państwa" - przekonuje Daniłow.