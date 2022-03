Wszystkie scenariusze Putina. Gen. Skrzypczak ocenia jego możliwości

- On stracił kontrolę nad tą operacją wojskową. Wojskowi próbują za wszelką cenę spełnić jego oczekiwania, składać mu meldunki, że zwycięstwo jest tuż-tuż. Nic podobnego. Ukraińcy skutecznie się bronią - mówił o Putinie w Programie Specjalnym WP generał Waldemar Skrzypczak. Zapytany zaś o to, jakie mogą być scenariusze działań armii rosyjskiego agresora w ciągu najbliższych dni, odparł na początku: okrążenie Kijowa i izolacja miasta. Dodał, że atakowane przez Rosjan ukraińskie miasta, takie jak "Sumy, Charków, Mariupol bronią się i bronić się będą". - Scenariusz kolejny to przede wszystkim Rosjanie będą siłami, które nacierają od Krymu do północy i będą chcieli się połączyć na rubieży Kijów-Odessa celem podzielenia Ukrainy na dwie części: wschodnią i zachodnią. Będą chcieli odciąć dopływ sił z zachodniej do wschodniej Ukrainy (…), żeby nie dotarły na pole bitwy we wschodniej Ukrainie - precyzował ekspert. - Jednocześnie będą dążyli do okrążenia sił ukraińskich, które bronią się na wschód od rzeki Dniepr. Będą prowadzili operację w kierunku Odessy. Odessa będzie prawdopodobnie kolejnym miastem, które będzie się broniło przed rosyjską inwazją - wskazał. Dopytywany o to, czy jego zdaniem rosyjski agresor zgodzi się na utworzenie korytarzy humanitarnych i będzie je respektował, gen. Skrzypczak odparł, iż jest zaskoczony, że "tutaj nie ma międzynarodowego Czerwonego Krzyża". - Nie widziałem jeszcze ani razu jakiegokolwiek konwoju Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż ma to zapisane w swoim statucie, w swoim obowiązku - dodawał. - Tu jest pole do działania Czerwonego Krzyża. Jestem zaskoczony, że jeszcze nie ma żadnych działań - podkreślił gość WP.