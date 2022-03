Wojna w Ukrainie. Rosjanie chcą zdobyć kolejną elektrownię jądrową? [Na żywo]

Już dziesiątą dobę trwa barbarzyński i niczym niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę. Jak informuje ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa, siły zbrojne Ukrainy przystąpiły w regionie Charkowa do kontrofensywy. "Udało im się zepchnąć wroga do granicy" - donosi Centrum. Tymczasem, jak alarmuje ambasador USA przy ONZ, Rosjanie zbliżają się do drugiej co do wielkości elektrowni jądrowej w Ukrainie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.