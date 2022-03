Korytarze humanitarne w Ukrainie. "To podstęp Putina"

"Zacznie się wojna hybrydowa z Europą. Czeka nas nękanie i dywersje ze strony rosyjskich służb"

- Podziwiam prezydenta Ukrainy i jego wysłanników, którzy podejmują próby negocjacji z Rosją. To są negocjacje prowadzone pod nadzorem agresora, wśród huku bomb i świstających kul. Teraz widzimy, jak bardzo zawiodły struktury międzynarodowe, zawiódł ONZ. Po co nam taka Organizacja Narodów Zjednoczonych, która nic nie może? Powinna albo skutecznie pomóc, albo się rozwiązać… Jak długo świat będzie się dawać szantażować Putinowi? A jeśli zajmie całą Ukrainę, to nie pójdzie dalej? Nie łudźmy się, on się nie zatrzyma. Przypomnijmy sobie, co było przed agresją: terroryzowanie migrantami. Jeśli uda mu się podporządkować Ukrainę, to zacznie się wojna hybrydowa z Europą. Czeka nas nękanie i dywersje ze strony rosyjskich służb. W pierwszej kolejności dotknie to Litwę, Łotwę, Estonię, Polskę, może Kazachstan, a później Putin będzie sięgał głębiej - mówi WP. gen. Roman Polko.