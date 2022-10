Rosjanie tworzą "zęby smoka". Zdjęcia satelitarne nie pozostawiają złudzeń

Według informacji rosyjskich mediów grupa Wagnera ma kontynuować budowę fortyfikacji tak, by rozciągała się ona od granicy rosyjsko-ukraińskiej do Kreminny w obwodzie ługańskim, a następnie na południe do Switłodarśka w obwodzie donieckim. Oznaczałoby to, że linia fortyfikacji osiągnęłaby 217 km.