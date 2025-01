Ponieważ bomby kulkowe nie są dostępne w sprzedaży w Niemczech, są one przemycane z Polski lub Czech – stwierdził Dregger na antenie Inforadio rozgłośni Rbb. Zaapelował o ustalenie rozwiązań z tymi krajami, aby powstrzymać nielegalny import.

Na przełomie roku w Berlinie zaobserwowano, że bomby kulkowe wybuchały częściej w sposób niekontrolowany. W rezultacie wiele osób zostało poważnie rannych. W berlińskiej dzielnicy Schöneberg siła detonacji uszkodziła poważnie fasady domów i samochody. W jednej z kamienic wypadły niemal wszystkie szyby, a 36 mieszkań nie nadaje się chwilowo do zamieszkania.

W noc sylwestrową doszło w całych Niemczech do wielu ataków na policję i służby ratunkowe. Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser potępiła wszystkich, którzy utrudniali działania policji, służb ratowniczych i straży pożarnej. Jej zdaniem sprawcy muszą być ścigani i karani z najwyższą surowością.

Minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herrmann (CSU) mówił o "warunkach przypominających wojnę domową". Odnosząc się do incydentów w Berlinie, powiedział, że "kiedy ludzie są poważnie ranni, a całe domy nie nadają się do zamieszkania z powodu ładunków wybuchowych, to linie alarmowe zostały przekroczone". Wiceprzewodniczący grupy parlamentarnej SPD, Dirk Wiese, powiedział gazecie "Die Welt", że nadszedł najwyższy czas, aby wzmocnić prawnie ochronę służb ratowniczych.