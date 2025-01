Ciała dwóch mężczyzn w Lubinie. Na jaw wychodzą nowe fakty

Do tragicznych wydarzeń doszło w sylwestra przy ul. Sokolej w Lubinie. Kuzynka jednego z mężczyzn, którzy wynajmowali tam mieszkanie, postanowiła złożyć mu wizytę, zaniepokojona brakiem kontaktu. Na miejscu odkryła ciało swojego kuzyna i jeszcze jednego mężczyzny. Kobieta zawiadomiła służby, które potwierdziły zgon obu.

Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, mężczyźni byli parą . Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lilianna Łukasiewicz przekazuje nam, że na obu ciałach zauważono rany postrzałowe w okolicy głowy. - Ofiary to 29 i 30-letni mężczyźni, którzy mieszkali razem od kilku miesięcy - mówi prokurator.

"Fakt" ustalił, że jeden z mężczyzn był kucharzem. Na co dzień pracował w nieodległej restauracji, która organizowała sylwestrową zabawę. Mężczyzna nie pojawił się tego dnia w pracy, co wywołało zdziwienie jego współpracowników.

Wciąż nie wiadomo, czy do śmierci mężczyzn przyczyniła się osoba trzecia. Drzwi do mieszkania nie były zamknięte, co może wskazywać, że w sprawę zamieszane są inne osoby.