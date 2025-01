Dwa ciała w Lublinie. "Było słychać strzały"

Ciała odnaleziono we wtorek około godz. 16 . - Mogę tylko potwierdzić, że znaleziono ciała dwóch osób dorosłych. To zdarzenie o charakterze kryminalnym - przekazał asp. szt. Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

"Fakt" ustalił, że ofiarami są mężczyźni, którzy od pewnego czasu mieszkali razem. Jeden z nich był kucharzem. Na co dzień pracował w nieodległej restauracji, która organizowała sylwestrową zabawę.

Jako pierwsza do mieszkania przy ul. Sokolej dotarła siostra jednej z ofiar. To ona odkryła ciała i zawiadomiła służby. Tego samego dnia, kobieta mieszkająca nieopodal miała słyszeć strzały. Policja nie potwierdza jednak, czy miało to związek ze śmiercią obu mężczyzn.