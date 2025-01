Napad w galerii handlowej. Sprawcy byli przebrani za dostawców jedzenia

Do napadu na jubilera w galerii Westfield Mokotów doszło w poniedziałek, 30 grudnia. Jak podaje "Fakt", sprawcy mieli z sobą torby termiczne z emblematem popularnego dostawcy jedzenia.

W torbie znaleziono też jeden z przedmiotów przypominających broń. Trafiły one do biegłego, który ustala, czy była to atrapa.