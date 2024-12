Pożar i akcja służb w Skale. Nowe informacje

Na miejscu tragedii w Skale (woj. dolnośląskie) także we wtorek pracowały służby, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W poniedziałek rano w budynku gospodarczym i przyległym do niego domu mieszkalnym wybuchł tam pożar. Policja informowała, że w wyniku pożaru jedna osoba zginęła i jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji w budynku miał przebywać uzbrojony mężczyzna.

Po przyjeździe służb na miejsce znaleziono mężczyznę w wieku 69 lat, który był przytomny, ale miał rany postrzałowe, m.in. klatki piersiowej. Został on przewieziony do szpitala, gdzie wciąż przebywa - informował we wtorek reporter TVN24. Niedługo później znaleziono też zwłoki około 50-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano policyjnych kontrterrorystów oraz negocjatora.