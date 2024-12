Gang oblewa ofiary wrzątkiem. Kolejny taki napad na Podkarpaciu

Do ataku doszło w nocy z 23/24 grudnia. Do domu łańcuckiego biznesmena sprawcy weszli przez okno na parterze. Mężczyzna spał w sypialni na górze, na dole spał 12-letni chłopiec. Napastnicy skrępowali im ręce i nogi powrozem.

Jak dowiedziała się WP, także 18 grudnia w Łańcucie doszło do włamania z rozbojem. Napastnicy weszli do domu jednorodzinnego, obezwładnili domowników i okradli dom. W tym wypadku mieszkańcy nie byli jednak torturowani.

"Gazeta Wyborcza" porozmawiała z napadniętym wigilię przedsiębiorcą. Witold B. przyznał, że napastnicy przeszukali cały dom, szukali pieniędzy. Bili go, polewali gorącą wodą i jakimś chemicznym środkiem. Jednak najgorsze chwile przeżył, gdy napastnicy przyłożyli mu nóż do gardła i zażądali otworzenia sejfu.

- Wielu kontrahentów płaci mi gotówką. Zwykle zanoszę te pieniądze do banku. Czasem się zdarza, że nie zdążę tego zrobić i wtedy biorę pieniądze do domu. (...) Miałem nóż przy szyi a nie mogłem sobie przypomnieć numerów do sejfu. Jedna próba, druga i nic. A oni byli coraz bardziej agresywni. Jeden z nich miał młotek. Mówiłem im: zabierzcie cały sejf, ale tego nie zrobili - opowiada "GW" pan Witold.