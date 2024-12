Akcja służb na Dolnym Śląsku. Policjanci znaleźli ciało mężczyzny

- Policjanci weszli do budynku i w trakcie wykonywanych czynności ujawnili ciało mężczyzny - przekazała asp. szt. Ewa Kluczyńska. Sekcję zwłok zaplanowano na 2 stycznia. Policjantka dodała, że mężczyzna był nawoływany wcześniej do opuszczenia budynku, jednak nie stosował się do poleceń policjantów.