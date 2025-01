Koniec z nielegalnym handlem na Starym Mieście? W życie weszły nowe przepisy

Zmiany zaszły także w przepisach dotyczących handlu ulicznego. Od 29 grudnia nie można prowadzić stoiska na terenie parku kulturowego bez zgody zarządcy. Oznacza to, że każdy sprzedawca, by prowadzić biznes w danym miejscu, będzie musiał otrzymać pozwolenie od miasta, kościoła, wspólnoty mieszkaniowej lub Skarbu Państwa, w zależności od tego, do kogo należy dany teren.

Uchwała reguluje również wygląd stoisk handlowych. Mają one być utrzymane w stonowanej i kremowej kolorystyce i mieć powierzchnię maksymalnie 5 metrów kwadratowych , z czego reklamy mogą zająć 0,3 metra. Na Starym Mieście wciąż będzie mógł być organizowany jarmark świąteczny na Rynku Starego Miasta, będzie to dozwolone też na Rynku Nowego Miasta. W pozostałych miejscach w przypadku kiermaszy nie dłuższych niż 4 dni będzie potrzeba zgoda zarządcy terenu.

Park kultowy to także nowe przepisy dotyczące wystaw plenerowych. Będą one mogły trwać nie dłużej niż 6 tygodni, a przy placu Zamkowym i Krakowskim Przedmieściu do 3 tygodni. Do ich organizacji potrzebna będzie zgoda zarządcy. Na całym terenie parku będzie obowiązywał zakaz ustawiania przenośnych toalet.