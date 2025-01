Ukraińska armia dokonała ataku na rosyjskie stanowisko dowodzenia w obwodzie kurskim, we wsi Marjino.

Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że atak przeprowadzono z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby zminimalizować zagrożenie dla cywilów. "Takie ataki mają na celu osłabienie zdolności i chęci Federacji Rosyjskiej do przeprowadzania aktów terrorystycznych przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej" - podkreślono w komunikacie.

Ukraińskie wojska wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku, co miało zmusić Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu. Pod koniec sierpnia Kijów kontrolował 1250 km kwadratowych tego obwodu, jednak od września siły ukraińskie zaczęły tracić teren na rzecz rosyjskiej kontrofensywy. W listopadzie kontrolowano już tylko około 800 km kwadratowych.