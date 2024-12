Ukraińskie wojska mogą stracić kontrolę nad znaczną częścią terenów w obwodzie kurskim, które zdobyły podczas sierpniowej ofensywy. Jak podaje Associated Press, sytuacja na froncie jest trudna, a opóźnienia w komunikacji i błędna taktyka prowadzą do strat w ludziach. Rosja skoncentrowała w regionie ponad 50 tys. żołnierzy, w tym wojskowych z Korei Północnej .

Dowódcy, którzy zastrzegają sobie anonimowość, zgłaszają, że niektóre rozkazy są nieadekwatne do sytuacji, a brak jasności co do pozycji wroga i własnych sił utrudnia działania. Jeden z dowódców podkreśla, że intensywność walk uniemożliwia ewakuację poległych, co dodatkowo wpływa na morale - podaje Ukraińska Prawda.