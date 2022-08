Rosjanie sami wskazują cele na Krymie. Turyści publikują zdjęcia

Wojna prowadzona w dobie mediów społecznościowych dla wojska bywa błogosławieństwem, ale także przekleństwem. Same Siły Zbrojne Ukrainy i miejscowe władze często apelują do Ukraińców, by uważali na to, co publikują w internecie. Proszą, by nie wrzucać do sieci zdjęć bezpośrednio po atakach rakietowych, czy filmów, na których widać sprzęt wojskowy w użyciu ukraińskiej armii. Chodzi o to, by nie zdradzać pozycji żołnierzy.