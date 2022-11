Rosjanie budują zimową twierdzę. Nowy etap wojny. Już nie liczy się amunicja i liczba karabinów

Według niej w Chersoniu pozostają regularne rosyjskie jednostki przebrane za cywilów. - Chcą stworzyć obraz, że siły zbrojne wchodzą do wsi i miast i zaczynają strzelać do cywilów. Taki obraz ma trafić do rosyjskich kanałów publicznych i propagandowych. Ale jesteśmy gotowi na te prowokacje - powiedziała. Humenyuk ostrzegła, że zdjęcie rosyjskiej flagi z budynku lokalnej administracji ma celu "zwabienie Sił Zbrojnych Ukrainy do centrum".