Rosja zaatakowała Ukrainę. Polscy politycy zabrali głos. Terlecki nie ukrywa zaskoczenia

Była premier Beata Szydło oceniła, że to, co się dzieje na Ukrainie to agresja niewidziana w Europie na taką skalę do 1945 roku. Również ona zaapelowała o jedność. "Rosja napadła Ukrainę, rozpoczynając wojnę o skali przekraczającej wszystko, co nasz kontynent widział od 1945 roku. Polska w tym dramatycznym czasie potrzebuje jedności. Stoimy w obliczu wyzwań, które jeszcze niedawno wydawały się być niewyobrażalne" - czytamy na Facebooku.