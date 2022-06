Szykuje się przełom w wojnie? Wskazują prawdziwy powód ruchów Ławrowa

- Relacje Rosji z Turcją są skomplikowane. Ale niewątpliwie lepsze niż z pozostałymi państwami sojuszu. Być może przed szczytem NATO Rosjanie chcą wejść na ścieżkę rozmów pokojowych i wykorzystują do tego Turcję. Tak, żeby kraje NATO nie miały wystarczającej motywacji do tego, by naciskać na Rosję i wspierać zbrojnie Ukrainę. To może być ze strony Rosji próba "rozbrojenia psychologicznego" państw Zachodu - twierdzi w rozmowie z WP dr Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski w Łotwie i Armenii, wieloletni dyplomata i doradca od polityki zagranicznej.