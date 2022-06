Ławrow leci do Turcji. Chce wznowienia rozmów pokojowych z Ukrainą

- Putin podpisał rozporządzenie o uproszczonym dostępie do rosyjskiego obywatelstwa o adopcji ukraińskich dzieci. W rzeczywistości oznacza to, że ukraińskie dzieci są porywane do Rosji, pozbawia się je dzieciństwa. Jeśli ktoś chce negocjacji, to nie robi takich rzeczy - mówił ukraiński polityk.