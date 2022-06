Rosja wycofała okręty z wybrzeży Ukrainy. To zasługa wsparcia z Zachodu

"To poważne ubezpieczenie Odessy"

Wg gen. Kozieja świadczy to także o tym, że "Rosjanie nie mają skutecznej obrony przeciwrakietowej w tym regionie". - Stwarza to równowagę operacyjną. Ogranicza też możliwości wykonania operacji desantowej, która była planowana w kierunku Odessy - dodaje. - To poważne ubezpieczenie tego miasta - zaznacza.