Dojdzie do rozmowy Putina z Zełenskim? Ławrow stawia warunek

Prezydent Wołodymyr Zełenski od dawna podkreśla, że tylko Władimir Putin może podjąć decyzję o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wielokrotnie mówił, że jest gotowy do rozmowy na ten temat z prezydentem Rosji. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przedstawił dzisiaj warunek, jaki musi być spełniony przez Ukrainę, by do takiego spotkania doszło.