- Przystąpienie jakiejkolwiek części Ukrainy do NATO jest nie do przyjęcia i może być traktowane jedynie jako próba dalszej eskalacji konfliktu. Dotychczasowe rozszerzenie NATO na kraje Europy Wschodniej było przyczyną obecnego konfliktu na Ukrainie, dlatego wszelkie dalsze próby poszerzenia sojuszu nie mogą być postrzegane jako opcje rozwiązania problemu - dodał Mirosznik w rozmowie z "Izwestią".

"Niemiecki scenariusz" zakłada, że Ukraina mogłaby powtórzyć doświadczenia Niemiec po II wojnie światowej, kiedy tylko zachodnia część kraju (RFN) przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego, podczas gdy wschodnia (NRD) znajdowała się w strefie wpływów ZSRR i była częścią Układu Warszawskiego.

Obecnie taki scenariusz jest proponowany jako potencjalne rozwiązanie dla Ukrainy: mogłaby dołączyć do NATO z kontrolowanymi przez siebie terytoriami, podczas gdy obszary okupowane przez Rosję pozostawałyby poza układem.

W lipcu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że tylko naród ukraiński może decydować o przystąpieniu do NATO bez utraconych terytoriów. - Jeśli proponują nam niemiecki model lub jakikolwiek inny, musimy zrozumieć, co nam oferują, kto to proponuje i w jakim celu. A potem uzyskać opinię całego społeczeństwa, a nie tylko moją - podkreślił Zełenski.