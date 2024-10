Naciskają na Bidena. Polska dostanie zgodę na zestrzelenie rakiet?

Dwupartyjni liderzy amerykańskiej Komisji Helsińskiej wzywają prezydenta Bidena, by zezwolił Polsce – sojusznikowi z NATO – na rozszerzenie swojej obrony powietrznej nad Ukrainą, aby mogła przechwytywać rosyjskie rakiety w ramach samoobrony - wynika z listu, do którego dotarł portal The Hill.