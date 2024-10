Otoczenie Putina ujawnia. Koniec wojny "budzi autentyczny strach"

Jeśli wojna się skończy, potrzebne będą umiarkowane siły. - A jeśli to wszystko się skończy, to na jakich zasadach? Od tego też wiele zależy – ale to raczej dotyczy programu Jedna Rosja. Co umieścić na fladze: przywrócenie nowych terytoriów czy powrót do przedwojennego poziomu życia? - dodaje.