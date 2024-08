Rosja się przegrzewa. "Całkowity upadek"

Na tle problemów z płatnościami, jakie dotknęły dostawy towarów importowanych do Rosji, wzrost handlu hurtowego praktycznie się zatrzymał: w czerwcu wzrósł on zaledwie o 1,9 proc. rok do roku, choć w maju ten wskaźnik urósł o 11,1 proc., a na koniec ubiegłego roku o 16–20 proc. i więcej.