Rosja wchłania Białoruś. "Łukaszenka jest marionetką w rękach Putina"

I zaznacza, że naród białoruski chce odzyskać podmiotowość. - To trudna sytuacja, bo na Białorusi jest totalitarny reżim. Musimy wzmacniać siły naszych ochotników na terytorium Ukrainy, wspierać ich. Ponadto zwiększyć solidarność międzynarodową. Tymczasem nikt nawet nie myśli, by zainicjować konsultacje na temat tego, że na Białorusi jest broń nuklearna. To dla mnie szokująca sytuacja - podkreśla Łatuszka.