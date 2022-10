Rosja w ONZ straszy informacją o "bojowych komarach"

Na posiedzeniu ONZ Rosjanie mówili w piątek, że rosyjskie wojska znalazły w marcu w obwodzie chersońskim drony wyposażone w 30-litrowe pojemniki, które "mogły być wykorzystane do rozpylania bioagentów". Nebenzia nie przyznał się jednak do powielania rosyjskich przekazów propagandowych, bowiem znalezione w Chersoniu drony służyły do prac rolniczych.