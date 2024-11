Rosja uprzedziła USA przed wystrzeleniem "eksperymentalnej"

- Mogę potwierdzić, że Rosja wystrzeliła eksperymentalny pocisk balistyczny pośredniego zasięgu (IRBM) przeciwko Ukrainie. Był to pocisk oparty o konstrukcję pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) RS-26 Rubież - powiedziała Singh podczas czwartkowego briefingu prasowego.

Dodała, że USA zostały notyfikowane przez Rosję za pośrednictwem kanałów redukcji ryzyka nuklearnego na krótko przed wystrzeleniem pocisku, choć odmówiła podania, kiedy to się stało .

Jednocześnie potwierdziła, że Waszyngton poinformował Ukrainę i sojuszników o spodziewanym ataku za pomocą eksperymentalnej rakiety typu IRBM. Sabrina Singh wyjaśniła, że rakieta była "eksperymentalna", bo było to jej pierwsze użycie na polu bitwy.

W nawiązaniu do słów Putina, że Rosja ma prawo do uderzeń na cele państw wspierających Ukrainę, Singh przekazała, że USA traktują te groźby poważnie, lecz te nie odwiodą ich od pomocy dla Ukrainy. Singh zauważyła również, że eskalacja konfliktu poprzez zaangażowanie wojsk z Korei Północnej to decyzja Rosji, na którą USA reagują..