Rosja twierdzi, że zniszczyła magazyn z bronią z Polski podczas ostrzału obwodu lwowskiego

Należy podkreślić, że przekazane przez Konaszenkowa informacje są nie do zweryfikowania - co zaznacza również sama agencja Reutera. Przypomina też wcześniejszy przykład rosyjskiej propagandy, kiedy to również rosyjskie MON informowało o rzekomym zniszczeniu systemów HIMARS, dostarczonych Ukrainie ze Stanów Zjednoczonych. We wtorek, Pentagon stanowczo zaprzeczył tym pogłoskom prostując, że żaden sprzęt dostarczony Ukrainie z USA nie został zniszczony przez Rosjan.