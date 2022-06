Rosja robi zrzutkę na wojsko. Ze składek kupują im nawet ziemniaki i cebulę

Rosjanie zdali sobie sprawę z tego, jak trudne życie wiodą ich żołnierze, uczestniczący w "specjalnej operacji wojskowej" w Ukrainie. Dotarły do nich informacje, że to wojsko nie tylko nie dysponuje podstawowym sprzętem koniecznym do przetrwania, ale także cierpi na niedostatek pożywienia. Ruszyły społeczne akcje, które mają wesprzeć chłopaków na froncie.