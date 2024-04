Rosja podnosi stawki celne na piwa z "nieprzyjaznych" krajów

W latach 2022-2023 Niemcy odpowiadały za ponad jedną trzecią całego importu piwa do Rosji. W ubiegłym roku wielkość dostaw, w porównaniu z 2022 r., wzrosła o 32 proc. do 96 mln USD, a całkowity udział Niemiec w imporcie do Rosji podskoczył o 4,7 procent - podaje "The Moscow Times". Drugie miejsce w imporcie piwa zajmuje Litwa, która w 2023 r. odpowiadała za nieco ponad 15 proc. wszystkich dostaw o łącznej wartości 36,5 mln USD.