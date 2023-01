Rosja po prawie roku wojny. "Totalitaryzacja ustroju"

Co myślą Rosjanie o wojnie i o swoim kraju już prawie rok po napaści na Ukrainę? W programie "Newsroom WP" Patrycjusz Wyżga pytał o to dra Michała Patryka Sadłowskiego, historyka i eksperta ds. Rosji z Uniwersytetu Warszawskiego. - Tam w pierwszej kolejności liczą się elity, które napędzają zbrodniczą machinę. One w większości opowiedziały się za polityką Putina. Obywatele są bardzo zróżnicowani. W większości zgadzają się z ogólną linią Władimira Putina - mówił ekspert. - Godzą się na to lub są wycofani. Mniejszość, która nie popiera tej wojny, została zastraszona, a aktywna część opozycji jest za granicą. Utrzymało się kilka redakcji, ale raczej w formie kanałów na YouTube'ie. Opozycja jest spacyfikowana. Wielu badaczy wskazuje, że trwa proces totalitaryzacji ustroju, choć w wieku XXI trudno dokonać czystek na wzór stalinowski - dodał.

Rozwiń