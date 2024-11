Niespodziewany atak dżihadystów. Rosja obiecała pomóc

Bojownicy opozycji, kierowani przez islamistyczną grupę Hayat Tahrir al-Sham (sunnicka koalicja grup o profilu islamistycznym, dżihadystycznym i terrorystycznym) przeprowadzili w tym tygodniu niespodziewaną ofensywę na miasta kontrolowane przez rząd i dotarli do Aleppo. Stało się to niemal dekadę po tym, jak zostali stamtąd wyparci przez Asada i jego sojuszników.

Rebelianci rozpoczęli swoją ofensywę w środę, a do piątku centrum dowodzenia operacji ogłosiło, że przejmują kolejne dzielnice Aleppo. Wracają do miasta po raz pierwszy od 2016 roku, kiedy to Asad i jego sojusznicy – Rosja, Iran oraz regionalne szyickie milicje – odzyskali je, a powstańcy zgodzili się na wycofanie po miesiącach bombardowań i oblężenia.