Starcia w Syrii. Rebelianci weszli do Aleppo

Rebelianci z grupy Haiat Tahrir asz-Szam (HTS) weszli do dzielnic Al-Hamdanijja i Nowe Aleppo . Wcześniej sami oznajmili to w mediach społecznościowych, teraz informację potwierdza Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

To pierwszy raz, kiedy rebelianci wkroczyli do Aleppo - drugiego co do wielkości miasta w kraju - od czasu, gdy siły rządowe odbiły miasto w 2016 roku.