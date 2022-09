Rosja. Kobiety w propagandzie Kremla. Wśród nich "żelazna lalka Putina"

"Celem takich osób jest sianie nieufności do rządów krajów zachodnich, polaryzowanie i napędzanie podziałów w zachodnich społeczeństwach. A wszystko po to, by szerzyć imperialistyczne urojenia Putina" - podkreśla dziennik i dodaje, że szczególnie niebezpieczne jest to, że wielu czytelników takich portali nawet nie zauważa, że są to platformy kontrolowane przez Rosjan, ponieważ oparte są na zachodnich formatach i zawierają artykuły pisane przez autorów z wielu krajów świata.