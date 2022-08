Maria Zacharowa znów prowokuje. Porównała Dudę do Hitlera

We wtorek Andrzej Duda mówił w Kijowie o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, która może przynieść "obopólne korzyści". Jego wypowiedź najpierw zmanipulowała rosyjska agencja informacyjna TASS. A potem Maria Zacharowa, kontrowersyjna rzeczniczka MSZ Rosji, porównała go do Adolfa Hitlera.