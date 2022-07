Zacharowa odpowiada szefowej niemieckiej dyplomacji. W typowo sowieckim stylu

"To prawie na pewno jest nieprawdą. Rosja nie ‘rozszerzyła’ swojej wojny; utrzymanie długoterminowej kontroli nad tymi obszarami było prawie na pewno pierwotnym celem inwazji. Rosja dokonała inwazji na te tereny w lutym, a władze okupacyjne publicznie dyskutowały o perspektywach przeprowadzenia legalnych, niezależnych referendów co najmniej od połowy marca. Istnieje realna możliwość, że Ławrow wygłosił te uwagi, aby utorować drogę do przeprowadzenia referendów na okupowanych terytoriach poza Ługańskiem i Donieckiem" - skomentowało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.