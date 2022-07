Zacharowa rozwścieczona słowami Dudy. "To prowokacja w czystej postaci"

Dodał, że jest to "historyczna decyzja, ponieważ Morze Bałtyckie - de facto - staje się morzem wewnętrznym NATO". - Jest to zdecydowane wzmocnienie militarnego potencjału NATO, bo Finlandia i Szwecja to kraje bardzo wysoko zaawansowane technologicznie, które przykładają do obronności ogromną wagę - ocenił prezydent.